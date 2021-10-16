Телеведущая Лилия Ребрик, супруга танцора Андрея Дикого, показала, как проводит время с младшей дочерью Полиной, повеселив украинцев.

Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик является успешной отечественной телеведущей, которая сейчас снимается в утреннем шоу. Звезда участвовала в шоу "Танці з зірками" в 2011 году, после чего вышла замуж за своего партнера Андрея Дикого. У пары в 2012 году появилась дочь Диана, а в 2018 году Ребрик родила второго ребенка - дочь Полина. Звезда активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом видео Лилия показала, как проводит с малышкой Полиной время. Мама и дочь сидели вместе за столом на кухне. Парочка улыбалась и танцевала под песню "Я банан".

"Чисто семейные выходные", - написала Лилия.

Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:

"ТикТокерша подрастает", "Мама на волне с дочерью. Прекрасно", "Мои вы солнышки", "Не разобралась, кто больше кайфует от процесса Поля или Лиля?", "Мамина дочурка", ", "мне кажется этот тренд зацепил всех, я вчера с мамой на пару весь день пели эту песню".

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