Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик поделилась атмосферным вечерним фото, на котором позировала рядом со своим талантливым мужем.

Как пишет Politeka.net, 40-летняя Ребрик уже много лет является женой известного хореографа Андрея Дикого. Пара воспитывает двоих детей – дочерей Диану и Полину. Как известно, отношения супругов завязались на проекте «Танцы со звездами», где они танцевали в паре. Во время участия в шоу у обоих звезд были отношения, но они поняли, что не могут жить друг без друга.

Сегодня Ребрик и Дикий – образец семейной идиллии. Они часто делятся с поклонниками фото и видео из личного архива, показывая, что и после многих лет их любовь все еще жива.

На свежем фото Ребрик в стильном брючном костюме засветилась рядом с мужем, показав, как расцветает в его объятиях.

«Доброй ночи», - подписала фото звезда.

«Клааас) Вы - суперовые, драйвовые, искренние, счастливые, влюбленные, страстные, талантливые. Побольше таких людей Украине! Люблю вас», «Какие вы класснючие», «Идеальная пара», «Пример для всех», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Лилия Ребрик позабавила домашними фото с красавицей-дочкой: "Тиктокерша подрастает".

Ранее Politeka писала, что Лилия Ребрик в мини рассказала о женском счастье: "Так мало нужно...".

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