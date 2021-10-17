Відома українська акторка та телеведуча Лілія Ребрик поділилася світлиною із осінньої прогулянки з дочкою Діаною та домашньою улюбленицею Діксі.
Як пише Politeka.net, 40-річна українська телеведуча та акторка живе у щасливому шлюбі із Андрієм Диким. Папа виховує двох доньок – Діану та Поліну.
У своєму Instagram Ребрик часто ділиться із шанувальниками сімейними світлинами. Цього разу телеведуча опублікувала світлину із прогулянки, на яку відправилася разом із дочкою Діаною та домашньою улюбленицею – собакою Діксі.
"Ану скажіть - хто з цих трьох на фото позує краще за всіх! Голосуємо:
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❤️ - Діана,
😘 - Діксі,
😉 - Ліля!
P.S. Готова цей конкурс не виграти! Доброго суботнього ранку!", - написала Ребрик.
У коментарях шанувальники написали свою думку.
"Діана❤️", "Ви всі такі гарненькі😍", "Діксі🧡🐕", "Діана🔥", "Діксі ж звичайно як для обкладинки журналу 😂", "Діксі👏", "Звичайно Діксі❤️", "Діксі природжена модель ❤️❤️❤️", "Всі дівчата гарні😍", - написали в мережі.
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