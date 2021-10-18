Відома українська телеведуча й актриса театру Лілія Ребрик, яка веде "Ранок з Україною", в білому міні показала шикарну фігуру.

Як передає Politeka.net, Лілія Ребрик є популярною телеведучою. Також вона прославилася як актриса театру і кіно. Лілія Ребрик з 2017-го року веде програму "Ранок з Україною", де радує шанувальників своїм виглядом.

Так, цього разу телеведуча опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Лілія Ребрик у Білій міні-сукні сидить на сходах. Свій образ вона доповнила кардиганом зеленого кольору.

"Сьогодні Міжнародний день жіночого щастя! Що це для жінки?

Бути самовпевненою і самодостатньою або, як по консервативних шаблонах, вдало вийти заміж і народити дітей? А якщо не склалося ні з одним, ні з іншим, то що жінка не може бути щасливою? Та й взагалі-нам жінкам іноді так мало потрібно для щастя: з'їсти тістечко вночі і не поправитися, або зняти високі підбори ввечері і нарешті розслабити ноги, або стягнути вузьку спідницю і змінити її на Спортивний костюм! І все-ти щаслива! Але ось що мені цікаво - як думаєте, реально різниця між жіночим і чоловічим щастям, що прям окремо треба день саме жіночого щастя?

Зачепило мене, одним словом 🤣 давайте дискутувати!",- звернулася до українців Лілія Ребрик.

Шанувальники залишили кілька коментарів для телеведучої: "Наша найкрасивіша. любимо дико", "Ліля, ніжки - чарівні!", "Наша дико красива і дико улюблена Лілечка", "Красуня", "Просто красуня", "Хороші ніжки".

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