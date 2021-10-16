Телеведуча Лілія Ребрик, дружина танцюриста Андрія Дикого, показала, як проводить час з молодшою дочкою Поліною, повеселивши українців.

Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик є успішною вітчизняною телеведучою, яка зараз знімається в ранковому шоу. Зірка брала участь в шоу" Танці з зірками " в 2011 році, після чого вийшла заміж за свого партнера Андрія Дикого. У пари в 2012 році з'явилася дочка Діана, а в 2018 році Ребрик народила другу дитину - дочка Поліна. Зірка активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому відео Лілія показала, як проводить з малятком Поліною час. Мама і дочка сиділи разом за столом на кухні. Парочка посміхалася і танцювала під пісню "я банан".

"Чисто сімейні вихідні", - написала Лілія.

Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Тіктокерша підростає", " Мама на хвилі з дочкою. Прекрасно", "мої ви сонечка", " не розібралася, хто більше кайфує від процесу Поля або Ліля?", "Мамина донька",","мені здається цей тренд зачепив всіх, я вчора з мамою на пару весь день співали цю пісню".

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