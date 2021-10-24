Ведуча програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" і актриса Лілія Ребрик відверто розповіла про свою роботу на телебаченні та її підводні камені.

Як пише Politeka.net, знаменитість поділилася з шанувальниками своїми роздумами в Instagram. Так, Ребрик вирішила розповісти докладніше про роботу актора або ведучого, яку багато хто схильний ідеалізувати.

"Багатьом здається, що та хороша картинка на екрані і є справжнім життям! Але ні - за всім цим стоїть: робочі суботи та неділі, неспання на зйомках, зйомки в літній сукні взимку, тому що за сценарієм-літо, втрачений час з сім'єю, дієти і спорт, завжди гарний настрій, навіть якщо на душі "кішки шкребуться" і ще багато таких ось "але"!" ,- чесно написала Ребрик.

У той же час вона зазначила, що ніхто з акторів і ведучих на свою професію не скаржиться, адже для них вона – стан душі.

За словами Лілії, цей пост вона написала теж на роботі – відразу після виступу в театрі. Актриса поділилася новим фото, на якому позувала в ефектній червоній сукні і бежевому піджаку.

Нагадаємо, Лілія Ребрик показала, як треба насолоджуватися теплими осінніми днями.

Як повідомляла Politeka, Лілія Ребрик показала, як розквітає поруч з красенем-чоловіком.

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик наочно показала, чого домоглася її старша дочка.