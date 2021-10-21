Известная украинская телеведущая и актриса театра Лилия Ребрик, которая ведет «Ранок з Україною», показала, как провела теплый осенний день в парке.

Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась атмосферным фото на своей странице в Инстаграм.

На снимке Ребрик показала уютный образ для октябрьской прогулки. Ведущая позировала в костюме из штанов и свитера светло-коричневого цвета.

Лилия решила не игнорировать осеннюю традицию фотографироваться в опавших листьях. Ради снимка ведущая прилегла на газон, щедро украшенный листочками всех оттенков желтого и оранжевого цвета. Ребрик сфотографировали в момент, когда она беспечно смеялась, запрокинув руки вверх.

«Вот это ты, осень, даешь. +19 С. Что там у вас с погодой? Тоже кайф?», - поинтересовалась ведущая в подписи к своему фото.

Ее поклонники не смогли пройти мимо такого поста.

«Давно такой красивой осени не было. просто сказка», «Холодно», «У нас дождь, снег и 0° супер октябрь завтра по погоде ещё холоднее», «Ты прелесть», «Наша Дико красивая Лилечка дико любим», «Еще день и будет холодно, готовьте пуховики», «Хорошо, что люди радуются жизни», - пишут люди.

Напомним, Лилия Ребрик показала, как расцветает рядом с красавцем-мужем.

Как сообщала Politeka, 40-летняя Лилия Ребрик в белом мини заговорила о женском счастье.

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