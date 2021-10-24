Ведущая программы «Ранок з Україною» на телеканале «Украина» и актриса Лилия Ребрик откровенно рассказала о своей работе на телевидении и ее подводных камнях.
Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась с поклонниками своими размышлениями в Инстаграм. Так, Ребрик решила рассказать подробнее о работе актера или ведущего, которую многие склонны идеализировать.
«Многим кажется, что та хорошая картинка на экране и является настоящей жизнью! Но нет - за всем этим стоит: рабочие субботы и воскресенья, бессонные ночи на съемках, съемки в летнем платье зимой, потому что по сценарию - лето, потерянное время с семьей, диеты и спорт, всегда хорошее настроение, даже если на душе «кошки скребутся» и еще много таких вот «но» !», - честно написала Ребрик.
В то же время она отметила, что никто из актеров и ведущих на свою профессию не жалуется, ведь для них она – состояние души.
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По словам Лилии, этот пост она написала тоже на работе – сразу после выступления в театре. Актриса поделилась новым фото, на котором позировала в эффектном красном платье и бежевом пиджаке.
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