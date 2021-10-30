Успішна українська телеведуча Лілія Ребрик показала, як відзначала Хеллоуїн зі своєю сім'єю.

Як пише Politeka.net, зірка програми "Ранок з Україною" одружена з хореографом Андрієм Диким і пара виховує двох дочок.

Зіркова сім'я влаштувала невелике свято на честь Хеллоуїна, який з розмахом святкують у західних країнах, а тепер він набирає популярності в Україні. Яскравим кадрами Лілія поділилася у себе в Instagram, хоча зізналася, що не фанатка нечисті, проте діти дуже люблять це свято.

"Хтось сьогодні відзначає Halloween, хтось-завтра, а в нашій танцювальній студії його відіграли вчора. Я сама не пристрасний фанат, як то кажуть, "нечисті"👻, але дітям подобається: костюми, грим, «страшно красиві вечірки», шум-гам, так чому б і ні? Зайве свято, вибухові емоції дітям точно не завадять 🎃!",- зазначила Ребрик.

Лілія одягла обруч з капелюшком, її чоловік натягнув на голову іграшковий гарбуз, а дочка телеведучої яскраво нафарбувалася. У дівчинки були підведені очі, а на губах нанесена яскраво - червона помада.

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