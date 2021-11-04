Ведущая программы «Ранок з Україною», актриса Лилия Ребрик дала важный совет поклонникам и поделилась чувственным черно-белым фото, на котором выглядела счастливой.

Как пишет Politeka.net, ведущая поделилась новым вдохновляющим постом на своей странице в Инстаграм.

В публикации Ребрик поделилась своим жизненным принципом.

«В жизни никогда не прекращайте делать три вещи: 💫ЛЮБИТЬ, 💫 УЛЫБАТЬСЯ, 💫МЕЧТАТЬ», - написала звезда.

Эти слова она проиллюстрировала не менее эмоциональным снимком. На черно-белом фото Лилия позировала в платье с открытым плечом. Ведущая прикрыла глаза приподняв голову немного вверх, навстречу лучам солнца. Ее лицо украшала широкая искренняя улыбка.

Благодаря тому, что снимок был черно-белый, он выглядел еще более выразительным.

Поклонники Ребрик не смогли пройти мимо ее поста.

«Именно так! И еще благодарить, прощать, действовать!», «Спасибо тебе, люблю, улыбаюсь и мечтаю в лучшее!», «Лилечка вы нереально красивая на этом фото и фото тематичное», «Спасибо Лиля за Золотые слова, так и будет», - пишут люди.

Напомним, Лилия Ребрик внезапно появилась в свадебном платье, приковав взгляды к роскошной фигуре.

Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик показала свою дочь с вызывающим макияжем на лице.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик с цветами в объятиях мужа дала украинкам совет.