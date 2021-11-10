Телеведущая и актриса Лилия Ребрик стала участницей шоу "Маска", в которой ей дали образ "Феи", которую предстояло разгадать детективам и украинцам.

Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик в последнем выпуске сняла маску. На страничке в Инстаграм шоу рассказали о подсказках, которые были показаны о актрисе театра и кино.

"ПОДСКАЗКИ О ЛИЛИИ РЕБРИК. В эту субботу маску сняла волшебная Фея

Друзья, все ли подсказки вы разгадали?

1. По специальности Лилия Ребрик – профессиональная актриса. Она сыграла много ролей в театре и кино.

2. Ребрик с детства любит сказки, особенно «Золушку» и «Серебряные туфельки».

3. Языком жестов Фея сказала три слова: «Шар, обруч, булава». Лилия Ребрик – мастер спорта по художественной гимнастике. Это инструменты этого вида спорта.

4. Статус «Незрелый» — менее четверти века в полете — намекает на то, что Ребрик уже 20 лет работает актрисой Киевского Молодого Театра.

5. Лилия Ребрик танцевала в проекте «Танцуют все» под песню «Леди Мэри», которую Фея исполняла в первом выпуске шоу МАСКА.

Пишите в комментариях какие подсказки вам удалось расшифровать?", - написано было под видео.

На видео Лилия стояла сначала в маске,а потом без нее.

Фанаты посмотрели ролик почти 2 тысячи раз и написали комментарии:

"Подсказки ни о чём...правда((", "Никогда бы не угадал. Действительно запутали, так запутали".

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