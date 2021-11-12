На популярном шоу "Маска" представили персонажа "Летучая мышь". Украинцы подозревают, что за маской прячется Melovin, Борисюк, Ступка или Слава Дёмин.
Как передает Politeka.net, недавно стартовали съемки популярного проекта "Маска". Суть шоу в том, чтобы звездные детективы угадывали, кто скрывается за яркими образами. Ранее объявили, что новыми судьями-детективами стали: Дзидзьо, Оля Полякова, Настя Каменских и Олег Винник, и также Андрей Данилко.
Так, на этот раз на аккаунте программы "Зірковий шлях" в Инстаграм опубликовали новое фото. На шоу представили героя - Летучая мышь. Украинцы разгадывают, кто за этой маской может прятаться.
"Кто спрятался под маской Летучей мыши?
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Зрители считают, что за образом могут быть MELOVIN, Остап Ступка, Виталий Борисюк или Слава Демин.
Как думаете, кто угадал? Делитесь в комментариях.
А новый выпуск шоу МАСКА увидим уже 13 ноября в 21:00 на телканале "Україна", - сообщили на аккаунте.
Поклонники шоу оставили множество комментариев: "Думаю, что не Melovin", "Точно не Melovin. Голос не его. Больше похож на Ступку, и по статуре, и по подсказкам", "Вряд-ли там Мэл, подсказки вообще не про него. Я думаю что он может быть в жирафе", "Борисюк, я уверена на 80%".
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