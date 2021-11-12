На популярном шоу "Маска" представили персонажа "Летучая мышь". Украинцы подозревают, что за маской прячется Melovin, Борисюк, Ступка или Слава Дёмин.

Как передает Politeka.net, недавно стартовали съемки популярного проекта "Маска". Суть шоу в том, чтобы звездные детективы угадывали, кто скрывается за яркими образами. Ранее объявили, что новыми судьями-детективами стали: Дзидзьо, Оля Полякова, Настя Каменских и Олег Винник, и также Андрей Данилко.

Так, на этот раз на аккаунте программы "Зірковий шлях" в Инстаграм опубликовали новое фото. На шоу представили героя - Летучая мышь. Украинцы разгадывают, кто за этой маской может прятаться.

"Кто спрятался под маской Летучей мыши?

Зрители считают, что за образом могут быть MELOVIN, Остап Ступка, Виталий Борисюк или Слава Демин.

Как думаете, кто угадал? Делитесь в комментариях.

А новый выпуск шоу МАСКА увидим уже 13 ноября в 21:00 на телканале "Україна", - сообщили на аккаунте.

Поклонники шоу оставили множество комментариев: "Думаю, что не Melovin", "Точно не Melovin. Голос не его. Больше похож на Ступку, и по статуре, и по подсказкам", "Вряд-ли там Мэл, подсказки вообще не про него. Я думаю что он может быть в жирафе", "Борисюк, я уверена на 80%".

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Также, Данилко на шоу "Маска" потерял контроль над эмоциями, поразив Полякову и Каменских: "Я знаю, кто там"

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