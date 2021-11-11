Детектив шоу "Маска" Андрей Данилко, поразил своих коллег по проекту Настю Каменских и Олю Полякову в новом выпуске шоу.
Как пишет Politeka.net, недавно начался второй сезон эффектного шоу "Маска", которое сразу полюбилось украинцам. Детективами стали в проекте Андрей Данилко, Оля Полякова, Настя Каменских, Дзидзьо и Олег Винник, как и в первом сезоне. Владимир Остапчук тоже остался ведущим проекта.
В промо к четвертому выпуску шоу Данилко поразил Полякову и Каменских. Андрей предположил, что под одной из масок прячется суперзвезда.
"Я знаю, кто там", - заявил Данилко сразу.
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"Вы когда узнаете, вы сойдете с ума", - закончил Андрей.
Фанаты поставили сотни лайков и начали писать комментарии под видео:
"Андрей Данилко- это наше национальное достояние. Так сказала Настя. Точно", "Я думаю, что Данилко угадал Шмеля и Совенка", "Скандал раскроют походу", "Тина Кароль Горилла", "Почему вы так думаете, что это Тина. Я в вэтом почему-то сомневаюсь. Ни одна из подсказок ей не подходит".
Напомним, Данилко на шоу «Маска» удивил нескромным вопросом к Жирафе
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