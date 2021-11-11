Детектив шоу "Маска" Андрей Данилко, поразил своих коллег по проекту Настю Каменских и Олю Полякову в новом выпуске шоу.

Как пишет Politeka.net, недавно начался второй сезон эффектного шоу "Маска", которое сразу полюбилось украинцам. Детективами стали в проекте Андрей Данилко, Оля Полякова, Настя Каменских, Дзидзьо и Олег Винник, как и в первом сезоне. Владимир Остапчук тоже остался ведущим проекта.

В промо к четвертому выпуску шоу Данилко поразил Полякову и Каменских. Андрей предположил, что под одной из масок прячется суперзвезда.

"Я знаю, кто там", - заявил Данилко сразу.

"Вы когда узнаете, вы сойдете с ума", - закончил Андрей.

Фанаты поставили сотни лайков и начали писать комментарии под видео:

"Андрей Данилко- это наше национальное достояние. Так сказала Настя. Точно", "Я думаю, что Данилко угадал Шмеля и Совенка", "Скандал раскроют походу", "Тина Кароль Горилла", "Почему вы так думаете, что это Тина. Я в вэтом почему-то сомневаюсь. Ни одна из подсказок ей не подходит".

Напомним, Данилко на шоу «Маска» удивил нескромным вопросом к Жирафе

А еще Politeka писала, что Данилко на шоу "Маска" удивил реакцией на приставания Поляковой, появилось видео

Также Politeka сообщала, что растерянный Данилко, который собрался сбежать в разгар съемок шоу "Маска", выдал причину



