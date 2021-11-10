Известная певица Настя Каменских не сдержалась на шоу "Маска" и "психанула", выпад артистки попал в эфир программы.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Настя Каменских, которая вместе со своими коллегами по цеху стала звездным детективом на шоу "Маска" удивила реакцией, которая попала в эфир. В сети появился ролик с выступления на сцене шоу Поросенка, после чего детективы начали бурное обсуждение (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Именно во время этой дискуссии звездных детективов Настя не сдержала эмоций и истерично выкрикнула: "Все, хватит!". После этого на мгновенье притих не только Андрей Данилко, но и другие участники обсуждения.

Отметим, что звезды обсуждали возможность того, что под маской Поросенка прячется известный артист Михаил Поплавский. А когда ведущий позволил задать участнику один вопрос, спор стал еще горячее. Детективы не могли между собой решить, какой именно вопрос поставить и как его сформулировать, чтобы получить подсказку. Впрочем, вопрос таки задали, но ответ не очень-то помог детективам приблизиться к отгадке.

Напомним, Полякова на шоу "Маска" обрушилась с новой "атакой" на Данилко: "Смотри, сейчас он будет...".

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