Лилия Ребрик, которая недавно рассекретили в шоу "Маска", где телеведущая спряталась за образом "Феи", показала эффектный образ в юбке с разрезом.

Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик стала популярной отечественной актрисой театра и кино, а также телеведущей. Звезда имеет звание Мастера спорта Украины с художественной гимнастики. Недавно Лилия участвовала в шоу "Маска", но выбыла в самом начале нового сезона. Звездный детектив Андрей Данилко узнал телеведущую за образом Феи.

На новых кадрах Лилия была в кофте и юбке ниже колена, но с большим вырезом. Звезда задрала игриво ножку, показывая в разрезе красоту.

"Всем уютным выходным! Одевайтесь тепло, дышите свежим осенним воздухом, наслаждайтесь солнцем, спите вволю, запасайтесь энергией на рабочую неделю и пусть Ваша осень будет #inlove! Люблю каждого из вас – даже хейтеров", - написала Лилия.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Очень нежный и красивый образ, класс", "Лилечка, вы очень нежная и красивая на этих фото! Хороших вам выходных!", "Какая нежность, шикарный образ, у нас уже осенью не пахнет, пахнет морозами, и снег лежит, Отличных выходных. Мы вас дико любим".

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