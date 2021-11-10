Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик засветилась в компании известного продюсера и шоумена Юрия Горбунова в одном из значимых мест в Одессе.

Как пишет Politeka.net, Ребрик и Горбунов вместе играют в спектакле «Два анекдота на ужин», с которым они успешно гастролируют по Украине. В этот раз артисты засветились в гримерке Театра музыкальной комедии им. М. Водяного, где отыграли спектакль. Звезды решили поблагодарить зрителей за теплый прием, показав свои искренние эмоции. Отметим, что артисты даже не успели смыть грим.

«Но это было круто! Одесса, спасибо за такой шквал эмоций! Непередаваемые ощущения!», - подписала фото звезда.

В комментариях актерам оставили массу приятных слов и отзывов о спектакле.

«Невероятные актеры», «Получила море удовольствия! Благодарю», «Вы крутые», «Как всегда крутые», «Вы яркие», «Вам спасибо. Потрясающе. Получила море удовольствия))», «Хороша», «У вас прекрасная команда», - пишут пользователи сети.

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