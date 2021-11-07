Відомий телеведучий, актор і продюсер Юрій Горбунов, який є беззмінним ведучим шоу "Танці з зірками", показав, хто з'явиться в новому ефірі проекту.

Як пише Politeka.net, в Instagram Горбунов зробив традиційний вечірній пост, який він завжди робить перед стартом прямого ефіру. Цього разу він засвітився в компанії відомого музиканта і виконавця Дмитра Шурова, який виступає під псевдонімом Pianoбой. Раніше музикант грав в групі "Океан Ельзи", а також співпрацював з іншими відомими колективами.

Як відомо, на кожному ефірі шоу виступає запрошена зірка. На паркеті вже з'явилися Ольга Полякова і "Океан Ельзи". Цього разу на шоу виступить Шуров.

"Вже менше ніж через дві години почнеться прямий ефір танців!! Чекаєте?",- підписав фото телеведучий.

Зазначимо, що проект «Танці з зірками» впевнено рухається до свого завершення. У шоу залишилося всього лише п'ять пар. У минулому ефірі шоу покинула найепатажніша пара - MELOVIN і Ліза Русина.

Нагадаємо, що Горбунов засвітив елітний особняк під Києвом: "Дуже красиво".

Як повідомляла Politeka, Горбунова притиснули до стінки через Влада Яму: "скажіть чесно...".

Також Politeka писала, що Горбунов показав, як проводить вільний час: "як чапля".