Відомий телеведучий Юрій Горбунов, який веде шоу "Танці з зірками", показав, як займається йогою у вільний час.

Як передає Politeka.net, Юрій Горбунов є відомим українським телеведучим і продюсером. Також, він проявив себе як актор у багатьох кінокартинах. Зараз Юрій веде шоу "Танці з зірками". Варто відзначити, що він одружений на Каті Осадчій з 2017-го року. За цей час у них з'явилося два сини: 4-річний Іван, і більше двох місяців тому народився Данило.

Так, цього разу телеведучий опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Юрій Горбунов стоїть в незвичайній позі в спортивному одязі на карематі посеред кімнати. Він вирішив прибрати дитячі іграшки і зайнятися йогою.

"Коли звільнив місце на килимі від дитячих іграшок", - підписав фото Юрій Горбунов.

Шанувальники залишили безліч реакцій і залишили кілька коментарів: "Ну прям чапля".

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