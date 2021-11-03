Известный телеведущий, продюсер и актер Юрий Горбунов сфотографировался в своем дворе и признался, что любит, когда его жена, Катя Осадчая, делает.

Телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая вместе с двумя сыновьями живут в элитном особняке под Киевом, пишет Politeka.net. Семейство облагородило территорию размером в 13,5 сотки.

У супругов, кроме особняка, есть басейн, просторные поляны для отдыха, и гостевой домик, а также горки и качели для детей. Примечательно, что соседи семьи - также знаменитости Потап и Настя Каменских.

В новом посте Горбунов покрасовался на фоне их с Осадчей дома, а точнее калитки. Ведущий рассказал, что любит, когда его жена украшает вход во двор.

"Люблю, когда Катя украшает вход к нам во двор осенними атрибутами!", - написал Горбунов.

За четыре часа публикация собрала почти 9000 лайков и много комментариев.

"Очень красиво 🔥и мне очень нравится что Вы не перестаёте восхищаться собственной женой. Это достойно уважения👏", "Кроссовки больше чем Юра😂", "👏 очень хорошо, и когда успевает?!", "Очень красиво 👏👏👏 Молодец 😍", "Так красиво украшено, вау)", "Когда в доме царит любовь...", - написали пользователи сети.

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