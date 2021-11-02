Катя Осадчая, которая недавно родила второго сына для телеведущего Юрия Горбунова, показала фигуру на новом снимке в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая является успешной отечественной телеведущей. У звезды есть старший сын Илья от первого брака. А в 2017 году Катя вышла замуж за Юрия Горбунова. Осадчая родила звездному мужу сына Ивана. Недавно Осадчая снова забеременела и 19 августа появился на свет Даниил. Катя уже вернулась к работе и активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом платье Осадчая была в платье. На последних фото Катя надела сверху и кофту.

"Солнечным фото и голыми плечами отгоняю туман за окном", - написала Осадчая.

Фанаты поставили более 12 тысяч лайков и написали комментарии:

"Платье огонь", "Красивое платье", "Вы очень красивая", "Да, солнце даже на фото радует. Пойду укроюсь пледом и буду работать онлайн в любимом кресле)", "Фото просто огонь. Вы невероятно красивая".

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