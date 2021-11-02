Известная певица Тина Кароль, которая недавно стала Народной артисткой Украины, дала небольшое интервью Кате Осадчей во время встречи на мероприятии и рассказала много интересного.
Тина Кароль посетила светское мероприятие, на котором традиционно присутствовала и Катя Осадчая, которая брала у всех звезд интервью. Тина успела ответить на самые интересные вопросы.
«Ты недавно вернулась с Великобритании, навестила сына. Я видела, что Веня уже вырос, намного выше тебя. Насколько тебе сложно, насколько не успеваешь за его взрослением?» - спрашивает Катерина.
Тина честно ответила:
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«Это сложно, потому что я должна объяснять ему некоторые вопросы…. Некоторые мужские вопросы, в общем. И я тебе честно скажу, я обращаюсь, где вот у меня в окружении мужчины и прошу: «поговори с ним на эту тему, пожалуйста». На многие именно мужские темы. Но общеобразовательные, если честно, в школе там детей уже всему научили уже. Бывают моменты, что Веня ставит меня в тупик, ревнует меня очень. Он же мужчина в доме» - подметила Кароль.
Напомним, Тина Кароль является популярной украинской артисткой. Она начала свою карьеру еще с подросткового возраста, когда побеждала во многих вокальных конкурсах. На данный момент Тина Кароль является народной артисткой Украины.
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