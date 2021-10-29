В Сети обсуждают, как теперь выглядит певица

Певица Тина Кароль (Татьяна Либерман) обескуражила недавним экспериментом с внешностью, показав себя в неожиданном образе в новом музыкальном клипе.

Так, 36-летняя артистка на днях презентовала видеоработу на песню "Двойной рай", в которой появилась с новой прической, передает Politeka.net.

Тина предстала все с теми же длинными светлыми локонами, но с челкой, из-за чего кажется, будто она стала совершенно другим человеком.

Преображение певицы активно обсуждают в Сети. В частности, Кароль сравнивают с коллегой по цеху, тоже блондинкой, Олей Поляковой.

"Красотка 👏🔥"; "Очаровательная и прекрасная 👏❤️👍"; "Что на первом фото как Полякова (прическа), так и на другом (челка). У вас что, в шоубизе один визажист и парикмахер?🥴"; "Да очень красиво, ничего не попишешь", - комментируют пользователи.

Отметим, клип на сингл "Двойной рай" - это романтический триллер. Обращаясь к киноэстетике «нулевых», Кароль эпатирует смелой сменой имиджа, перевоплотившись в дерзкую блондинку с пистолетом.

"Двойной рай" посвящен человеку и отношениям, от которых оба уже свободны. Я посвящаю новый альбом своей свободе", - так описала свою новую видеооработу певица.

Напомним, Кароль в коротком платье взбудоражила ночным отдыхом на пляже: кадры

Как сообщала Politeka, "обновленная" Кароль в узком комбинезоне поразила пластичностью на съемках

Также Politeka писала, что неудача настигла Кароль с новым клипом, певица не сдержалась: «Будем ругаться с…»