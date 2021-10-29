Популярная украинская исполнительница Тина Кароль, которая совсем недавно презентовала свой новый клип, удивила вечерними кадрами из отдыха в компании друзей на пляже.

Исполнительница начала активно заниматься своим новым проектом и теперь много времени ему уделяет, чтобы продвигать идею последнего альбома. Поскольку в этом году звезда также отступила от консервативного стиля и начала сама вести Инстаграм, она также нередко публикует стори.

В этот раз Кароль решила показать, как провела время на пляже. До этого звезда засветилась на ужине в компании коллег и озадачила кадрами с пляжа. В черном платье с небольшим декольте, Тина покрасовалась на берегу и позировала в одиночестве.

Сидя на песке и крутясь перед камерой, певица заинтриговала образом. Ранее Кароль не рассказывала, что планирует отдых и не говорила о том, куда отправляется.

Напомним, ранее мы писали, что Тина Кароль кардинально поменяла свой имидж. Репертуар артистки стал более дерзким. Звезда выпустила альбом, где показала себя "новую", и продолжает работать в этом направлении, судя по новой видеоработе.

Тина Кароль представила клип на песню "Двойной рай", в котором появилась в белье на постели, в юбке и топе и облегающем костюме.

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