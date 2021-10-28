Популярная певица Тина Кароль поразила обновленным видом на съемках нового клипа, который уже показала поклонникам в сети.

Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская певица Тина Кароль, которая 28 октября представила поклонникам новый клип и песню "Двойной рай" из нового одноименного альбома, удивила поклонников еще и кардинальной сменой образа. На фан-странице в Instagram, посвященной звезде, опубликовали кадры из фотосессии, на которых она появилась в имидже из клипа в духе эстетики двухтысячных.

На новых фотографиях Тина запечатлена на съёмочной площадке, и просто поражает своими позами и гибкостью. Перед камерой звезда появилась в узком черном комбинезоне с поясом и интересными вырезами, который дополнила еще и нарукавниками, и черными шпильками. Необычности образу добавляет и прическа звезды – здесь у нее прямые светлые волосы с челкой, а на лице легкий макияж с темной помадой.

В подписи к публикации написали: "1/2/3/4? За день до выхода пластинки «Двойной рай» Тина Кароль представляет ее заглавный трек, клип на который уже можно посмотреть на YouTube". Поклонники тут же принялись комментировать новые фото Кароль, засыпая ее комплиментами.

Напомним, Тина Кароль показала себя "новую", видео удивило Сеть: "Девушка Бонда".

Как сообщала Politeka, Неудача настигла Кароль с новым клипом, певица не сдержалась: "Будем ругаться с…".

Также Politeka писала, что Кароль в мечтательном образе взбудоражила непривычным видом: "На этот раз шедевр, эта интрига...".