Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как ему живется после развода с женой Алиной Харечко, и есть ли у него новая любовь.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский дизайнер Андре Тан, который недавно презентовал модную капсульную коллекцию в коллаборации с телеведущей Катей Осадчей, в интервью ей же в программе "Світське життя" рассказал о своей холостяцкой жизни. Так, по словам кутюрье, недавно он побывал на конкурсе "Мисс Украина", и даже почувствовал себя ловеласом.

"На днях был конкурс "Мисс Украина" и я чувствовал себя ловеласом. Потому что все девушки прямо подходили…", - похвастался дизайнер.

Катя Осадчая отметила, что Андре – завидный холостяк, еще и богатый. Она напомнила, что после развода дизайнер оставил бывшей жене Алине Харечко дом, тогда как у него осталось несколько квартир. Однако, со слов Тана, снова вступать в отношения он пока не готов.

"Я тебе так скажу, сейчас я один. После развода всегда нужно отходить пару лет, так говорят психологи", - признался модельер. Отметим, что ранее в своих интервью Андре Тан также говорил, что хочет насладиться холостяцкой жизнью и пока не спешит искать новую любовь.

Напомним, Андре Тан изменился до неузнаваемости, показавшись с белыми волосами и в строгом костюме: "Я – ходячий лейбл".

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