Украинский модельер Андре Тан оценил внешний вид известного ведущего Славы Демина за кулисами конкурса «Мисс Украина» 2021.

Отметим, ранее Андре Тан не единожды критиковал Демина из-за того, как он одевается.

Как-то дизайнеру не понравилось, что приятель надел дырявые шорты в дождь. При этом он сделал комплимент футболке оверсайз. "А шортики я бы сжег на костре. Еще и с дырками, фу", - не удержался Андре Тан.

Но в этот раз Демину досталась похвала от Андре Тана.

«Наконец-то ты выглядишь, как человек! Вечно, как бомж. А это же людина. Людина. Посмотрите, за все деньги мира», - сказал он.

Демин обрадовался комплиментам от приятеля.

«Я ждал это 30 лет! Андре Тан похвалил образ», - отметил он.

Слава Демин на ероприятии блистал в черном смокинг. Что касается Андре Тана, то он отдал предпочтение белому костюму оригонального кроя, дополнив его черной футболкой.

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