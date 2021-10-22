21 октября в Киеве из 25 красавиц-финалисток выбрали "Мисс Украина" 2021, победительницей конкурса красоты стала модель и танцовщица из Винницы Александра Яремчук.

Конкурс в этом году стал юбилейным – 30-м. Мероприятие прошло во Дворце "Украина".

Вели конкурс красоты певец Владимир Дантес, актер Тарас Цимбалюк, Тимур Мирошниченко и хореограф Влад Яма.

В жюри конкурса были певица Тина Кароль, ювелир Джейкоб Арабо, путешественник и экспедитор Юхан Нильсон, аукционист и коллекционер Симон Пури, американский стрит-арт художник Алек Монополи, модель Синди Бруна, дизайнер Андре Тан, фотограф Соня Плакидюк, журналист Ирина Татаренко и директор конкурса «Мисс Украина» Вероника Щипцова.

Во время конкурса своими выступлениями порадовали Тина Кароль, Монатик, Надя Дорофеева, Артем Пивоваров, группы Go_A, KAZKA, Kadnay и многие другие.

Победительницей конкурса красоты «Мисс Украина 2021» стала 22-летняя модель и танцовщица из Винницы Александра Яремчук.

Победительница получила драгоценную корону стоимостью 3 миллиона долларов, которую для конкурса изготовил ювелир Джейкоб Арабо. На главном украшении из белого золота с драгоценными камнями – 27 сапфиров и 1250 бриллиантов.

Александра Яремчук закончила Киевский экономический университет по специальности «Менеджмент бизнес организации».

Около 10 лет профессионально занималась танцами, как в Украине так и за ее пределами. Девушка любит играть в теннис и увлекается психологией.

Александра представит Украину на Miss World-2021, который пройдет в Пуэрто-Рико в декабре этого года.

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