Ведущая шоу «Танці з зірками» Иванна Онуфрийчук поделилась неожиданными подробностями о своей помолвке с возлюбленным и любви к творчеству Тины Кароль.

Как пишет Politeka.net, на воспоминания Иванну вдохновил недавний эпизод «Танців», в котором участники выступали под песни украинских исполнителей. Онуфрийчук призналась, что украинская музыка занимает особое место в ее сердце.

«Например, под песню Дмитрия Монатика «Вечность» мой любимый сделал мне предложение. Он вывел меня на улицу, когда Дима начал петь, и, при всех, предложил стать его женой», - рассказала Онуфрийчук.

Отдельно она упомянула песни Тины Кароль, которая вела «Танці» в предыдущих сезонах.

«Когда-то в сложные периоды жизни, когда происходили какие-то разочарования, я слушала песни Тины Кароль. Могла даже ехать в машине и плакаты под «Сдаться ты всегда успеешь» или «Иди на жизнь». Считаю их одними из лучших песен Кароль», - написала Онуфрийчук.

Она также обрадовалась, что в эфире выступила группа «СКАЙ», в клипе которой Иванна снялась в свое время.

Напомним, Онуфрийчук ответила на претензии из-за победительницы "Мисс Украина-Вселенная".

Как сообщала Politeka, Иванна Онуфрийчук похвасталась необъятным букетом от любимого миллионера.

Также Politeka писала, что звезды "Танців з зірками" Онуфрийчук и Харлан раскрыли, как им живется с иностранцами.