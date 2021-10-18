Известная украинская телеведущая и актриса Иванна Онуфрийчук, которая ведет шоу "Танці з зірками", похвасталась огромным букетом и подарками от мужа-миллионера.

Как передает Politeka.net, Иванна Онуфрийчук является известной телеведущей и актрисой. Она принимала участие в съемках множества творческих проектов и также, проявила себя как модель. Недавно стало известно, что она заменила место Тины Кароль на шоу "Танці з зірками".

Так, на этот раз Иванна Онуфрийчук опубликовал новую Сториз на своей странице в Инстаграм. Телеведущая показала, какой сюрприз для неё подготовил её муж-миллионер Алмаз.

"А у меня тут, как всегда, поздравления от мужа с 7-ым эфиром. Такие шарики и невероятный букет", - рассказала Иванна Онуфрийчук.

Напомним, телеведущая замужем за казахским бизнесменом Алмазом. Она не раз говорила, что он не медийная личность, но уважает её работу. У него бизнес в Швейцарии и поэтому он живет там.

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