Известная украинская телеведущая и актриса Иванна Онуфрийчук, которая ведет шоу "Танці з зірками", похвасталась огромным букетом и подарками от мужа-миллионера.
Как передает Politeka.net, Иванна Онуфрийчук является известной телеведущей и актрисой. Она принимала участие в съемках множества творческих проектов и также, проявила себя как модель. Недавно стало известно, что она заменила место Тины Кароль на шоу "Танці з зірками".
Так, на этот раз Иванна Онуфрийчук опубликовал новую Сториз на своей странице в Инстаграм. Телеведущая показала, какой сюрприз для неё подготовил её муж-миллионер Алмаз.
"А у меня тут, как всегда, поздравления от мужа с 7-ым эфиром. Такие шарики и невероятный букет", - рассказала Иванна Онуфрийчук.
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Напомним, телеведущая замужем за казахским бизнесменом Алмазом. Она не раз говорила, что он не медийная личность, но уважает её работу. У него бизнес в Швейцарии и поэтому он живет там.
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