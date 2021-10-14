Украинская актриса, новая ведущая «Танців з зірками» Иванна Онуфрийчук, вызвала споры в сети из-за фотографий со своей мамой, которая ходит на все эфиры танцевального шоу.

Как передает Politeka.net, на официальной странице «Танців з зірками» в Инстаграм опубликовали фото Иванны с мамой, которые ранее звезда показывала у себя в соцсетях. Авторы аккаунта решили напомнить зрителям, как телеведущая чувственно отзывалась о своей матери.

«Она посвятила мне и сестрам всю свою жизнь», - Иванна Онуфрийчук @ivannaonufriichuk трогательно рассказала о своей маму. Правда трогательные слова?», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях зрители стали высказывать свое недовольство по поводу того, что мать ведущей постоянно светится на шоу.

«В каждом эфире в голдруме присутствует вся ее семья, зачем? Это что, семейный подряд?», «Прекрасная ведущая, красивая, милая. Сценаристы, пишите ей пожалуйста больше текста. Что-то кроме "біля мене пара така то, голосуйте, їх цифра така то", «Иванка хороша - опыта ещё наберётся и будет топ!», - пишут пользователи сети.

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