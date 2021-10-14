Нова ведуча шоу "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук розповіла, які у неї стосунки з казахським мільйонером Алмазом, c яким на початку цього року вони зіграли пишне весілля.

Зірка ТБ познайомилася з бізнесменом в Іспанії, вони приблизно рік спілкувалися, і тільки потім у них зав'язалися романтичні стосунки, передає Politeka.net.

На початку 2021 року пара одружилася. Весілля було пишним, гостей розважали Dan Balan, MONATIK і Амадор Лопес з групою RUMBERO'S. ведучими стали Олександр Бєлов і Катерина Варнава.

Однак в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" Іванна Онуфрійчук несподівано зізналася, що вони з коханим не оформили шлюб офіційно. Телеведуча наполягала на розпису в Україні, а чоловік - у Швейцарії. За словами ведучої, за кордоном приблизно півтора року не оформляли шлюби, тому там утворилася черга. В результаті Іванні і Алмазу пропонують дати через три місяці, півроку, на наступний рік, але пара не хоче чекати.

До слова, в сім'ї є й інші розбіжності. Зокрема, що бізнесмен не любить, коли дружина показує ноги і декольте на фото в Instagram, а також він не схвалював її ідею стати ведучою шоу "Танці з зірками".

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