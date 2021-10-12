Новая ведущая "Танців з зірками" Иванна Онуфрийчук, которая заменила Тину Кароль в проекте, показала милые кадры с моложавой мамой.

Как сообщает Politeka.net, известная ведущая Иванна Онуфрийчук, которая пришла на смену Тине Кароль в шоу "Танці з зірками" поделилась в Instagram милыми фотографиями с любимой мамой. Судя по снимкам, женщина не пропускает ни один эфир дочери.

На фотографиях Иванна позирует в разных образах, в которых появлялась в разных эфирах шоу, а рядом с ней стоит мама, которая также в разных нарядах. В подписи к фотографиям Онуфрийчук рассказала, что ее главный кумир в жизни – это мама. И надо сказать, что женщина выглядит просто потрясающе.

"Когда меня спросили, кто же мой кумир, ответ был однозначным – моя мама. Без преувеличений, она посвятила мне и моим сестрам всю свою жизнь. Мама вкладывала все силы и возможности в том, чтобы я стала той, кем я есть. Ее воспитание, советы, забота бесценные", - написала Иванна.

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