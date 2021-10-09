Иванна Онуфрийчук, которая в новом сезоне «Танців з зірками» заменила Тину Кароль в качестве ведущей, показала на видео, чем ее побаловал муж-миллионер.

Известная украинская ведущая порадовала поклонников новым постом на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Сейчас Онуфрийчук, по сути, живет «на две страны»: она работает и проводит большую часть времени в Украине, однако при каждой возможности летает в Швейцарию, где сейчас живет и работает ее супруг – предприниматель из Казахстана по имени Алмаз.

Из-за того, что они не все время проводят рядом, муж Иванны старается часто баловать ее романтичными сюрпризами. Один из них ведущая показала в новом посте.

На кадрах Онуфрийчук показывает комнату, обвешанную шариками с сердечками и заставленную большими плюшевыми мишками. Ведущая получила от мужа огромный букет алых роз и целую коробку сладостей.

«Настоящий мужчина проявляет любовь поступками, беспокоится и поддерживает, защищает от всего мира в своих крепких объятиях. А если потребуется, то и звездочку с неба получит, чтобы любимая была счастлива», - написала Онуфрийчук.

Ее подписчики тут же отреагировали.

«Так классно просто ми ми ми», «Ты заслуживаешь счастья я рада за тебя как за подругу», «Именно так и должно быть! Иначе это просто не любовь. Будьте счастливой и любимой», «Забота и любовь», «Как красиво», - пишут люди.

Напомним, Онуфрийчук из "Танців з зірками" в образе Белоснежки раскрыла свой секрет про Влада Яму.

Как сообщала Politeka, Онуфрийчук из «Танців з зірками» доказала, что красивой можно быть даже в шапке-ушанке.

Также Politeka писала, что Онуфрийчук провела "инспекцию" по гримеркам Зарицкой, Melovinа и не только перед "Танці з зірками".