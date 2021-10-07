Модель, актриса и телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая заменила на шоу «Танці с зірками» Тину Кароль, впечатлила нежным зимним образом в шапке-ушанке.

Как сообщает Politeka.net, Иванна Онуфрийчук уверенно завоевывает сердца украинцев, блистая на главном паркете Украины. Красотка уже успела зарекомендовать себя как прекрасная ведущая и невероятно красивая девушка. Поклонники с удовольствием следят за ее личной жизнью и тем, как она одевается.

На свежем фото Иванна позировала в белоснежном костюме и голубой шапке-ушанке.

«Правду говорят, что шопинг - это своего рода терапия для любой женщины. Согласны? В ежедневной суете так важно взять тайм-аут: почувствовать себя особенной, насладиться красотой и провести время в отличной компании», - отметила Онуфрийчук.

В комментариях новой звезде «Танцев» оставили массу приятных слов.

«Красота наша», «Вау, Иванна, Вы как снежная королева, очень красиво», «Шикарный look. Выглядите непревзойденно», «Какая красивая», «Образ яркий и нежный одновременно», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Иванна Онуфрийчук показала, кто «живет» в ее спальне: "Мои красавцы".

Как сообщала Politeka, Онуфрийчук провела "инспекцию" по гримеркам Зарицкой, Melovinа и других звезд: "Что у вас тут делается?".

Также Politeka писала, что Онуфрийчук в эффектном наряде перепутали с Настей Каменских: "Роскошная".