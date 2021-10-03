Ведуча Іванна Онуфрійчук перед початком нового ефіру "Танців з зірками" показала, як зірки готуються до шоу у своїх гримерках

Як пише Politeka.net, Онуфрійчук поділилася новими кадрами в розділі сторіз свого Instagram. На них можна було побачити, яка атмосфера панує в гримерках учасників «Танців з зірками» перед самим початком шом.

Спочатку Онуфрійчук заглянула в гримерку Артура Логая, налякавши його своїм несподіваним візитом.

"Все цікаве вже знайшли. Тут собака була, все знайшла", - заявив Логай, коли ведуча почала шукати у нього в гримерці щось незвичайне.

Втім, Іванна все ж приміряла окуляри, які виявила у Артура.

Потім ведуча зайшла до співака MELOVINу, якого стилісти якраз готували до ефіру.

"Що у вас тут робиться?",- поцікавилася Онуфрійчук.

"Нарощування нігтів", - відповіли їй.

Потім Іванна зустріла в коридорі солістку групи KAZKA Олександру Зарицьку. Весь цей час ведуча ходила в білому халаті, під яким ховала своє вбрання для ефіру. Однак, вона дозволила Зарицькій зазирнути під свій халат, і розглянути сукню.

Потім Онуфрійчук зайшла до Саші в гримерку.

"Я б якщо знала, я б повбирала", - поскаржилася Зарицька.

У свою чергу, ведуча продовжила оглядати кімнату.

"Заборонка є?...Це Юрини вуса? А що вони у тебе роблять?» ,- поцікавилася Іванна, коли знайшла в гримерці частину реквізиту.

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