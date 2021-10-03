Ведуча Іванна Онуфрійчук перед початком нового ефіру "Танців з зірками" показала, як зірки готуються до шоу у своїх гримерках
Як пише Politeka.net, Онуфрійчук поділилася новими кадрами в розділі сторіз свого Instagram. На них можна було побачити, яка атмосфера панує в гримерках учасників «Танців з зірками» перед самим початком шом.
Спочатку Онуфрійчук заглянула в гримерку Артура Логая, налякавши його своїм несподіваним візитом.
"Все цікаве вже знайшли. Тут собака була, все знайшла", - заявив Логай, коли ведуча почала шукати у нього в гримерці щось незвичайне.
Втім, Іванна все ж приміряла окуляри, які виявила у Артура.
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Потім ведуча зайшла до співака MELOVINу, якого стилісти якраз готували до ефіру.
"Що у вас тут робиться?",- поцікавилася Онуфрійчук.
"Нарощування нігтів", - відповіли їй.
Потім Іванна зустріла в коридорі солістку групи KAZKA Олександру Зарицьку. Весь цей час ведуча ходила в білому халаті, під яким ховала своє вбрання для ефіру. Однак, вона дозволила Зарицькій зазирнути під свій халат, і розглянути сукню.
Потім Онуфрійчук зайшла до Саші в гримерку.
"Я б якщо знала, я б повбирала", - поскаржилася Зарицька.
У свою чергу, ведуча продовжила оглядати кімнату.
"Заборонка є?...Це Юрини вуса? А що вони у тебе роблять?» ,- поцікавилася Іванна, коли знайшла в гримерці частину реквізиту.
Нагадаємо, ведучу "Танців з зірками" Онуфрійчук у іскристому вбранні переплутали з Настею Каменських.
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