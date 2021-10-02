Модель і актриса Іванна Онуфрійчук сяяла на сцені шоу "Танці з зірками" в карколомному образі

Як повідомляє Politeka.net, новий сезон танцювального шоу разом з Юрієм Горбу новим веде Іванна Онуфрійчук, яка замінила Тіну Кароль.

Перед публікою красуня з'явилася в мерехтливому довгій сукні золотистого кольору. Свій іскристий наряд поєднала з мінімалістичними босоніжками і прикрасами у вигляді тонкого обідка на шиї і браслета.

Доповненням до образу стали зачіска з хвилястими пасмами і сяюча посмішка на обличчі моделі. Виглядала Іванна Онуфрійчук дорого і розкішно.

Користувачі Мережі написали масу теплих слів красуні. Деякі навіть переплутали її з поп-дівою Настею Каменських.

"Бомбезна",

"Я подумала, що це Настя Каменських",

"Ви шикарні, як завжди",

"Розкішна",

"Краса наша", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що нова ведуча "Танців з зірками" здивувала, як виглядає в звичайному житті без гриму і зачіски: "Гопник".

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