Новая ведущая шоу "Танців з зірками" Иванна Онуфрийчук показала яркие кадры с прошлого эфира и поздравила проект с 15-летием

Как сообщает Politeka.net, новая ведущая "Танців з зірками" Иванна Онуфрийчук, которая пришла в проект на смену Тине Кароль, поделилась в сети яркими фото с эфира в образе Белоснежки и поделилась сокровенным. Красотка решила поздравить проект с 15-летием и рассказала, как с детства смотрела его и мечтала попасть туда, а еще раскрыла свой неожиданный секрет про Влада Яму.

"Помню, как смотрела первый сезон и восхищалась @vladyama_official и его движениями. Хотя тогда, в 2006 "Танцы" лишь запустились, но они были не менее яркие и интересные, чем сейчас. Я всегда смотрела это шоу с восторгом и хотела стать участником, выйти на паркет, станцевать. Когда в прошлом году я дважды вела балкон, желание стать частью этой истории стало еще больше. И как ни странно, мечта исполнилась – я стала не просто участником, а ведущей легендарного шоу", - поделилась Иванна.

Напомним, Онуфрийчук из "Танців з зірками" доказала, что красивой можно быть даже в шапке-ушанке: "Снежная королева".

Как сообщала Politeka, Melovin после эфира "Танців з зірками" обратился к украинцам: "Хочется справедливых оценок".

Также Politeka писала, что Онуфрийчук провела "инспекцию" по гримеркам Зарицкой, Melovinа и не только перед "Танці з зірками": "Что у вас тут делается?".