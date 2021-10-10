Известная украинская телеведущая и актриса Иванна Онуфрийчук, которая сейчас ведет шоу "Танці з зірками", засветила себя вблизи без макияжа перед съемками.
Как передает Politeka.net, Иванна Онуфрийчук является известной телеведущей и актрисой. Она принимала участие в съемках множества творческих проектов и также, проявила себя как модель. Недавно стало известно, что она заменила место Тины Кароль на шоу "Танці з зірками".
На этот раз телеведущая опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. Иванна Онуфрийчук показывает, как едет в машине к павильону, где проходят съемки шоу "Танці з зірками". Девушка вовсе без макияжа, на её лице только патчи для кожи вокруг глаз, что позволяет разглядеть её натуральную красоту.
"Сегодня на "Танцях з зірками" будет нереальный эфир", — заинтриговала Иванна Онуфрийчук.
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Реакций и комментариев от поклонников нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.
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