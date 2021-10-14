Новая ведущая шоу "Танці з зірками" Иванна Онуфрийчук рассказала, какие у нее отношения с казахским миллионером Алмазом, c которым в начале этого года они сыграли пышную свадьбу.

Звезда ТВ познакомилась с бизнесменом в Испании, они примерно год общались, и только потом у них завязались романтические отношения, передает Politeka.net.

В начале 2021 года пара поженилась. Свадьба была пышной, гостей развлекали Dan Balan, MONATIK и Амадор Лопес с группой RUMBERO’S. Ведущими стали Александр Белов и Екатерина Варнава.

Однако в интервью программе "Зірковий шлях" Иванна Онуфрийчук неожиданно призналась, что они с возлюбленным не оформили брак официально. Телеведущая настаивала на росписи в Украине, а муж - в Швейцарии. По словам ведущей, за рубежом примерно полтора года не оформляли браки, поэтому там образовалась очередь. В результате Иванне и Алмазу предлагают даты через три месяца, полгода, на следующий год, но пара не хочет ждать.

К слову, в семье есть и другие разногласия. В частности, что бизнесмен не любит, когда жена показывает ноги и декольте на фото в Инстаграм, а также он не одобрял ее идею стать ведущей шоу "Танці з зірками".

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