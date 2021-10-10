Відома українська телеведуча та актриса Іванна Онуфрійчук, яка зараз веде шоу "Танці з зірками", засвітила себе зблизька без макіяжу перед зйомками.

Як передає Politeka.net, Іванна Онуфрійчук є відомою телеведучою та актрисою. Вона брала участь у зйомках безлічі творчих проектів і також, проявила себе як модель. Нещодавно стало відомо, що вона замінила місце Тіни Кароль на шоу "Танці з зірками".

Цього разу телеведуча опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. Іванна Онуфрійчук показує, як їде в машині до павільйона, де проходять зйомки шоу "Танці з зірками". Дівчина зовсім без макіяжу, на її обличчі тільки патчі для шкіри навколо очей, що дозволяє розгледіти її натуральну красу.

"Сьогодні на "Танцях з зірками" буде нереальний ефір", - заінтригувала Іванна Онуфрійчук.

Реакцій і коментарів від шанувальників немає, оскільки формат Сторіз в Instagram цього не передбачає.

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