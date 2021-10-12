Нова ведуча "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук, яка замінила Тіну Кароль у проекті, показала милі кадри з моложавою мамою.

Як повідомляє Politeka.net, відома ведуча Іванна Онуфрійчук, яка прийшла на зміну Тіні Кароль в шоу "Танці з зірками" поділилася в Instagram милими фотографіями з коханою мамою. Судячи зі знімків, жінка не пропускає жоден ефір дочки.

На фотографіях Іванна позує в різних образах, в яких з'являлася в різних ефірах шоу, а поруч з нею стоїть мама, яка також в різних нарядах. У підписі до фотографій Онуфрійчук розповіла, що її головний кумир у житті – це мама. І треба сказати, що жінка виглядає просто приголомшливо.

"Коли мене запитали, хто ж мій кумир, відповідь була однозначною - моя мама. Без перебільшень, вона присвятила мені і моїм сестрам все своє життя. Мама вкладала всі сили і можливості в тому, щоб я стала тією, ким я є. Її виховання, поради, турбота безцінні", - написала Іванна.

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