Новая ведущая "Танців з зірками" Иванна Онуфрийчук, показала, как блистала на шоу "Мисс Украина Вселенная 2021", порадовав фанатов.
Как пишет Politeka.net, Онуфрийчук стала новой ведущей "Танців з зірками", заменив там певицу Тину Кароль. Звезда также ведет еще несколько программ на ТВ, а также развивает блог в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новых фото Иванна показала, как была на конкурсе "Мисс Украина Вселенная". Звезда там присутствовала в качестве почтенного жюри. Для конкурса Онуфрийчук надела эффектное мини-платье с открытыми плечами. Иванна опубликовала несколько фото, на которых показала участниц конкурса и саму победительницу - Анну Неплях.
"Я в составе почетного жюри конкурса «Мисс Украина Вселенная»
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Давно я не видела, чтобы на одной сцене собралось столько красивых и талантливых девушек!
Все участницы конкурса уже сформировавшиеся личности, которые чего-то достигли.
Вообще, для меня каждая из девушек, вчера вышли на сцену, уже победительница.
Я сама когда-то была на их месте и знаю, что такое конкурсы красоты.
Это ежедневные подготовки, съемки, встречи. Ты на каблуках и с макияжем с 6 утра до 11 вечера.
Это сложно и физически, и морально.
Поэтому, поздравляю с заслуженной победой Анну Неплях, которая поразила всех членов жюри и зрителей", - написала Онуфрийчук.
Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:
"Это что-то, Анна", "Третья вице-мисс симпатичней девушка", "Иванночка, так похудела", "Случайно эта красотка Анна не брала участие в шоу "Холостяк"?", "Так Вы гораздо красивее всих других девушек".
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