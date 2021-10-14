Новая ведущая шоу "Танці з зірками" Иванна Онуфрийчук показала, кто является автором ее роскошных образов, а также впечатлила новым луком на проекте.
Как пишет Politeka.net, Иванна Онуфрийчук стала новой ведущей звездного шоу "Танці з зірками", заменив там Тину Кароль. Телеведущая довольно популярна, ведь за ней следят сотни тысяч украинцев в Инстаграм, где Иванна делится многим интересным.
На новом видео Онуфрийчук была в прозрачном наряде. Звезда показала, как наводила марафет, а после этого позировала у блестящей стены.
"Любовь к Фролову", - написала Иванна.
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Фанаты посмотрели видео тысячи раз и написали комментарии:
"Вот я тоже подумала… кто создает эти шедевры на тебе?", "Простите, по другому не скажешь!
Скажите, Вы платья сами покупаете или стилисты колдуют?)", "Это просто нереально крутой и красивый образ. Вроде какая-то фея. Браво Фролову".
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