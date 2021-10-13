Новая ведущая шоу "Танці з зірками" Иванна Онуфрийчук рассказала в деталях в новом интервью, как заменила певицу Тину Кароль в популярном проекте.

Иванна Онуфрийчук стала ведущей на шоу "Танці з зірками" вместо Тины Кароль, пишет Politeka.net. Артистка много лет была второй ведущей, но в 2021-ом все изменилось.

В новом интервью в программе Зірковий шлях телеведущая рассказала, что два года хотела принять участие в проекте, о чем просила создателей шоу. Онуфрийчук хотела танцевать, ведь это ее мечта.

В 2021-ом ей позвонил продюсер шоу, Владимир Завадюк, и наконец-то предложил ей участие, но в итоге телеведущая отказалась.

"Я понимаю, я только вышла замуж в этом году. Вроде как у нас рождается семья: и я тут не успела переехать, и уже поеду... Этот проект требует полную отдачу", - рассказала звезда, отметив, что некоторые звезды готовятся к шоу за полгода-год.

Иванна рассказала, что не была готова бросить мужа ради проекта.

Спустя месяц Завадюк предложил стать Онуфрийчук полноценной ведущей.

"Я говорю: "Я?! А как же Тина Кароль? Она же ведущая уже сколько сезонов". – "Ну, говорит, у нас под вопросом отношения с Тиной Кароль, она, скорее всего, хочет уйти, она об этом уже заявила на телевидении. Но этот вопрос еще решается, но ты подумай, - рассказывала Иванна.

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