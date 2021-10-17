Сразу две красотки из проекта "Танці з зірками", новая ведущая Иванна Онуфрийчук и участница Ольга Харлан, оказывается нашли свою судьбу с возлюбленными-иностранцами.

Об этом знаменитости рассказали в программе "ЖВЛ", пишет Politeka.net.

Так, 26-летняя украинска модель и актриса Иванна Онуфрийчук, благодаря частым поездкам за границу к знакомствам с иностранцами уже привыкла. Летом 2018-го на испанском курорте она познакомилась с казахским бизнесменом Алмазом. Правда, он на то время был женат на землячке-мусульманке. Но из-за нежелания супруги иметь детей, Алмаз решил развестись.

Спустя год бизнесмен сделал предложение Онуфрийчук, подарив ей обручальное кольцо прямо на вечеринке по случаю ее дня рождения. Через полгода они сыграли роскошную свадьбу на Мальдивах.

Сейчас пара живет на две страны, так как Алмаз шестой год подряд работает в Швейцарии. Они взяли курс на детей, но пришлось приостановиться, так как Иванну позвали на "Танці з зірками".

"Он восточной культуры, в меру ревнивый, был очень даже против, чтобы я активно работала ведущей, потому что сегодня у нас семья и нам надо планировать рожать детей...", - призналась Иванна.

31-летняя украинская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан и итальянский саблист Луиджи Самеле вместе уже три года. Парень оказал невероятную поддержку возлюбленной, после ее поражения на олимпиаде в Токио.

"Он меня научил тому, что я все-таки Оля Харлан, я личность, я спортсменка, я хорошая", - отметила фехтовальщица.

После олимпиады пара отправилась знакомиться с родителями Харлан в Украину. Луиджи был в восторге от борща и пирожков, но надолго задержаться им не удалось - Ольга решилась участвовать в "Танцях з зірками". К слову, ее партнером на паркете стал известный сердцеед Дмитрий Дикусар, бывший муж Алены Шоптенко и Ирины Билык.

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