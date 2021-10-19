Известная телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая ведет шоу "Танці з зірками", засветилась в составе жюри на конкурсе "Мисс Украина-Вселенная".

Как передает Politeka.net, Иванна Онуфрийчук является известной телеведущей и актрисой. Она принимала участие в съемках множества творческих проектов и также, проявила себя как модель. Недавно стало известно, что она заменила место Тины Кароль на шоу "Танці з зірками".

Так, на этот раз Иванна Онуфрийчук опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах телеведущая засветилась среди жюри на конкурсе "Мисс Украина-Вселенная 2021". Как известно, в этом году одержала победу участница 10-го сезона шоу "Холостяк" Анна Неплях.

Украинцы не стали стоять в стороне и высказали своё мнение в комментариях под фото: "это Мисс Вселенная Украина ???? Что серьезно? Куда вы смотрели? Это провал!", "Иванна, Вы точно лучше выглядите чем выбранная в этом году «мисс»..", "Первое место должно быть твоим", "Так Вы гораздо красивее всих других девушек", "Тех мисс помыть и вся красота смоется", "На Ваших фото ей лет 45 😳😳. На ее собственной страничке столько фотошопа", "Боже, и это "мисс Украина"? Какой кошмар".

Иванна Онуфрийчук ответила под одним из комментариев с обвинениями Анны Неплях в нечестной победе: "Я, как член жюри, могу утверждать, что ничего подобного не происходило на этом конкурсе 😉".

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