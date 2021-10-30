Известный украинский модельер Андре Тан (Андрей Тищенко) рассказал о человеке, который изменил его мировоззрение, ведь он просто легенда для всех.
Андре Тан с 11 лет занимался шитьем нарядов, передает Politeka.net. Будущий модельер развивал свой талант, и еще во время учебы начал работать стилистом на одном из телеканалов, затем открыл собственную дизайн-студию и другое. Сейчас имя модельера известно всем украинцам.
В своем новом посте в Инстаграм дизайнер одежды рассказал, кто его вдохновлял и поменял мировоззрение.
“Я – ходячий лейбл. Мое имя не Лагерфельд, а Лейблфельд”... Обожаю образ человека, который изменил мое мировоззрение и вдохновил на многие победы. Карл Лагерфельд переосмыслил классические модели Chanel, добавил новый крой, необычные детали, дерзость и, самое главное — узнаваемый стиль Лагерфельда. А чего только стоит его знаменитый показ Fendi, который спровоцировал сексуальную революцию в 90-х?", - написал Андре Тан.
Счастливую Софию Ротару в окружении родных засняли с младенцем на руках: "Из роддома..."
Сильнейшая магнитная буря обрушится на украинцев: как уберечь себя от удара на выходных
После вылета из "Холостячки" Свечкоренко рассказал, какая Злата на самом деле: "Если ей что-то не нравилось..."
"Холостяк" Заливако и его избранница Богдан готовятся к долгожданному событию: "Умеют же бабы мужиков разводить"
"Госпожа Зарицкая": похудевшая солистка KAZKA впечатлила видом в наряде с прозрачными вставками
Публикацию модельер подкрепил снимком на котором позирует в образе Карла Лагерфельда.
"Мне всегда нравился Хэллоуин. Ты можешь примерить желанную маску на одну ночь или, наконец-то, снять свою собственную. Это здорово помогает расслабиться", - поделился дизайнер.
Напомним, Осадчая, Никитюк, Могилевская, Полякова и другие высказали Андре Тану, что о нем думают
Как сообщала Politeka, Андре Тан выдал детали неудачной встречи с Пугачевой