Известный украинский модельер Андре Тан (Андрей Тищенко) рассказал о человеке, который изменил его мировоззрение, ведь он просто легенда для всех.

Андре Тан с 11 лет занимался шитьем нарядов, передает Politeka.net. Будущий модельер развивал свой талант, и еще во время учебы начал работать стилистом на одном из телеканалов, затем открыл собственную дизайн-студию и другое. Сейчас имя модельера известно всем украинцам.

В своем новом посте в Инстаграм дизайнер одежды рассказал, кто его вдохновлял и поменял мировоззрение.

“Я – ходячий лейбл. Мое имя не Лагерфельд, а Лейблфельд”... Обожаю образ человека, который изменил мое мировоззрение и вдохновил на многие победы. Карл Лагерфельд переосмыслил классические модели Chanel, добавил новый крой, необычные детали, дерзость и, самое главное — узнаваемый стиль Лагерфельда. А чего только стоит его знаменитый показ Fendi, который спровоцировал сексуальную революцию в 90-х?", - написал Андре Тан.

Публикацию модельер подкрепил снимком на котором позирует в образе Карла Лагерфельда.

"Мне всегда нравился Хэллоуин. Ты можешь примерить желанную маску на одну ночь или, наконец-то, снять свою собственную. Это здорово помогает расслабиться", - поделился дизайнер.

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