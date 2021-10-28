Катя Осадчая, Леся Никитюк, Наталья Могилевская, Ольга Полякова и другие высказали известному украинскому дизайнеру Андре Тану, что о нем думают.

Как передает Politeka.net, Андре Тан (Андрей Тищенко) является известным украинским дизайнером. Еще с 11-ти лет он начал посещать курсы кройки и шитья, а в возрасте 18-ти лет уже открыл свою торговую марку.

Так, на этот раз Андре Тан опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, 26 октября дизайнер отпраздновал день рождения, ему исполнилось 39 лет. Звезды украинского шоу-бизнеса оставили для него поздравления и написали, что о нем думают.

"Дорогой, поздравляю тебя с Днём Рождения! Желаю творить и делать этот мир еще красивее!", - поздравила дизайнера Ольга Полякова.

"С днём рождения! Будь счастлив!", - написала Наталья Могилевская.

"С Днём рождения! Мы знакомы так давно, но ты совсем не изменился, только построил огромный бизнес за это время и продолжаешь много работать. Продолжай в том же духе", - пожелала Катя Осадчая.

"С Днём Рождения, Маэстро! Андре! Обожаю и уважаю", - призналась Леся Никитюк.

Ранее сообщалось, Андре Тан выдал детали неудачной встречи с Пугачевой: "Посоветовала поднять мне..."

Также, Плакидюк "приклеилась" к холостяку Андре Тану на красной дорожке и восхитила Лесю Никитюк: "Первые весточки"

Politeka рассказывала, Андре Тан решил не скрывать, что думает о гардеробе известного ведущего: "Вечно как бомж"