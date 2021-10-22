Известная украинская фотограф Соня Плакидюк поделилась кадрами с красной дорожки конкурса "Мисс Украина", на которых позирует с Андре Таном.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская фотограф, эксперт шоу "Супермодель по-украински" Соня Плакидюк поделилась в сет кадрами с красной дорожки и судейского кресла конкурса "Мисс Украина 2021". На снимках видно, что звезда не отлипала от именитого украинского кутюрье Андре Тана – они рядом позировали репортерами и вместе сидели в жюри конкурса.

Как видно, для светского выхода Соня выбрала интересное черное платье с полупрозрачной юбкой и необычным верхом, а свой образ дополнила оригинальной прической, массивными серьгами и аккуратным макияжем. Андре Тан, который недавно развелся с женой, пришел на конкурс в стильном белоснежном костюме с черной футболкой и лакированными ботинками, а через плечо у него висит модная сумка, тоже черная.

В подписи к фото Плакидюк написала: "Прилетели первые весточки с вчерашней красной дорожки @missukraine_official. Мы всячески старались быть не только справедливым, но и очень красивеньким жюри. Поджидаем ваши". В комментариях к фото не стала молчать телеведущая Леся Никитюк, она написала Соне: "Красотка".

Напомним, Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" заставила восторгаться Каменских: "Вино, а не вода".

Как сообщала Politeka, Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" покорила Никитюк милым видом за едой: "Боже, какая сочная".

Также Politeka писала, что Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" поразила признанием о своем гардеробе: "Люди не верили".