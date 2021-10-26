Известный украинский модельер Андре Тан (Андрей Тищенко) 26 октября отметил свое 38-летие, в честь чего рассказал о самых знаковых событиях в своей жизни.

Популярный украинский модельер сделал огромный прорыв в карьере, передает Politeka.net. Сейчас имя дизайнера находится на слуху, Андре Тан частый гость на различных шоу в качестве эксперта моды.

А в своем Инстаграм дизайнер одежды часто делится с подписчиками откровениями и советами.

26 октября модельер отметил 38-летие, и в своем Аккаунте рассказал о самых знаковых событиях.

Кроме рождения дочери, свадьбы, первого показа в 12 лет, работу с американской моделью Пэрис Хилтон, Андре Тан также рассказал о неудачной встрече с певицей Аллой Пугачевой.

Так, модельер встретился с примадонной в 1997 году, специально приехав в Москву. Дизайнер решил показать свои эскизы нарядов, которые создал специально для нее.

"Когда я зашел к ней, сказал: "Здравствуйте, Алла". Она медленно повернулась и сказала: "Для вашего возраста, молодой человек, я – Алла Борисовна". Ну и разговор сразу не задался. Она посоветовала поднять мне навыки эскизирования", - поделился Андре Тан, также в видео он добавил, что та посоветовала наработать свой стиль и показать эскизы другому модельеру Валентину Юдашкину.

Напомним, бывшая жена Андре Тана призналась, как выживала с ребенком после развода

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